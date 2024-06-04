Польську Сілезію затопило після сильних злив. Ситуація погіршується
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Польщі в Сілезькому воєводстві, що межує з Чехією і Словаччиною, затопило міста і селища. У регіоні зранку 4 червня пройшла сильна злива з грозами.
Про це повідомляє RMF24.
Масштабні підтоплення в місті Бєльсько-Бяла — затоплені цілі райони, залізничний вокзал та автобаза. Також від води постраждали архіви місцевої прокуратури. Подекуди рівень води сягає метра.
Є підтоплення в місті Катовіце. Там від самого ранку місцеві пожежні служби відкачують воду. Також підтоплення є у прикордонному місті Цешин та його околицях.
У регіоні обмежили рух транспорту і поїздів. Синоптики дають невтішні прогнози — грози й сильні дощі посиляться, тому можуть бути нові підтоплення.
Поранених або загиблих немає.
- Подібна ситуація із підтопленнями на півдні Німеччини. Там у баварських комунах з 31 травня були сильні дощі, які призвели до зсувів ґрунту, сходження з рейок поїзду і затоплень. У регіоні оголошували режим природної катастрофи, а влада евакуйовувала населення. Загинули щонайменше 4 людини.