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У Раді запропонували відшкодовувати кінотеатрам витрати за показ фільмів англійською

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Krists Luhaers / Unsplash

Нардепи пропонують затвердити державну програму щодо сприяння вивченню англійської мови. Вона, зокрема, передбачає відшкодовування кінотеатрам витрат на показ фільмів англійською, не покриті з продажу квитків.

Про це повідомили у Комітеті гуманітарної та інформаційної політики.

Парламентський комітет підтримав відповідну правку до законопроєкту про застосування англійської мови в Україні, який у 2023-му подав президент Володимир Зеленський.

Схвалена правка передбачає, що за показ іноземних фільмів англійською мовою на вказаних умовах відшкодування відповідних витрат буде на добровільних засадах. Але з дотриманням низки вимог:

Комітет рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт №9432 у другому читанні та в цілому.