У Раді запропонували відшкодовувати кінотеатрам витрати за показ фільмів англійською

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Нардепи пропонують затвердити державну програму щодо сприяння вивченню англійської мови. Вона, зокрема, передбачає відшкодовування кінотеатрам витрат на показ фільмів англійською, не покриті з продажу квитків.

Про це повідомили у Комітеті гуманітарної та інформаційної політики.

Парламентський комітет підтримав відповідну правку до законопроєкту про застосування англійської мови в Україні, який у 2023-му подав президент Володимир Зеленський.

Схвалена правка передбачає, що за показ іноземних фільмів англійською мовою на вказаних умовах відшкодування відповідних витрат буде на добровільних засадах. Але з дотриманням низки вимог:

кожен зал повинен провести не менше ніж 8 сеансів фільмів англійською мовою впродовж місяця;

щонайменше два публічні покази повинні бути впродовж тижня у будь-який час, у вихідний та/або робочий день з початком показу після 18:00.

Комітет рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт №9432 у другому читанні та в цілому.