Суд передав київський ТРЦ «Гулівер» в управління АРМА

Новини

Шевченківський райсуд Києва передав майно ТРЦ «Гулівер» бізнесмена Віктора Поліщука в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомила пресслужба суду.

Майно передається виключно в управління, а не для реалізації.

Суд також зобовʼязав АРМА періодично перевіряти ефективність управління арештованими активами.

Додатково у суді зауважили, що предметом досудового розслідування у справі є ймовірне ухилення від сплати податків, а також легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.