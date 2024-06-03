Суд передав київський ТРЦ «Гулівер» в управління АРМА
- Автор:
- Оля Березюк
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Шевченківський райсуд Києва передав майно ТРЦ «Гулівер» бізнесмена Віктора Поліщука в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Про це повідомила пресслужба суду.
Майно передається виключно в управління, а не для реалізації.
Суд також зобовʼязав АРМА періодично перевіряти ефективність управління арештованими активами.
Додатково у суді зауважили, що предметом досудового розслідування у справі є ймовірне ухилення від сплати податків, а також легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.
- Як пише Forbes, з початку повномасштабної війни у 2022 році компанії Віктора Поліщука, що управляють «Гулівером», мережею електроніки та побутової техніки «Ельдорадо» й кількома великими складами, перестали обслуговувати кредити перед держбанками. Погашення мало відбутися у 2025-му, однак після кризи 2014–2016 років борг перестав обслуговуватися.
- У травні 2023-го БЕБ повідомило генеральній директорці «Гуліверу» Ірині Круппі про підозру. Слідство заявляло, що протягом 2019–2021 років дирекція ТРЦ уклала низку договорів з ознаками «фіктивності» та «транзитності».
- Фактично до первинних документів внесли відомості про нібито проведення на території ТРЦ робіт, які насправді не здійснювалися. За даними слідства, це дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. Так товариству — власнику ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн та вивести їх у готівку.
- 9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд наклав арешт на майно ТОВ «Три О», зокрема на «Гулівер».