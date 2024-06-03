Убивство підлітка на станції фунікулера в Києві: підозрюваному працівнику УДО продовжили запобіжний захід

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Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід працівнику УДО Артему Косову, якого підозрюють у вбивстві підлітка на станції фунікулера в столиці.

Про це повідомила кореспондентка «Бабеля» із зали суду.

Тепер фігурант перебуватиме під вартою ще 60 днів, до 1 серпня, без права на заставу. Таким чином суд задовольнив клопотання прокурора.

Артема Косова залишили під вартою і надалі через ризик того, що він міг би переховуватися чи впливати на свідків.

Сторона захисту підозрюваного намагалась оскаржити це рішення, назвавши аргументи прокурора «безпідставними припущеннями». Суддя відхилила аргументи захисту.

Наступне засідання у справі відбудеться 18 червня у Шевченківському районному суді Києва.

Передісторія

Увечері 7 квітня в соцмережах зʼявилась інформація, що в Києві на станції фунікулера хлопець під час сварки розбив скло й уламком смертельно порізав іншого юнака. Конфлікт між молодиками стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ і Михайлівського монастиря. У «Київпастрансі» о 20:01 повідомляли про призупинення руху через «хуліганський випадок».

8 квітня ДБР відкрило провадження за фактом інциденту. Зʼясувалося, що нападник Артем Косов працював в Управлінні державної охорони України. У ДБР стверджували, що під час конфлікту правоохоронець штовхнув підлітка, той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї. Того ж дня чоловік отримав підозру в умисному вбивстві. Пізніше Артему Косову перекваліфікували підозру на тяжчу статтю.

9 квітня Косова відправили під арешт без права на заставу до 5 червня.