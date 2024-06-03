Незабаром Земля відпочине від аномальної спеки — на зміну кліматичному явищу Ель-Ніньо прийде Ла-Нінья
- Автор:
- Ліза Бровко
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Vicky T / Unsplash
Кліматичне явище Ель-Ніньо, яке призвело до стрибка глобальних температур і екстремальних погодних умов у всьому світі, зміниться на Ла-Нінья в кінці 2024 року.
Так прогнозує Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).
Явище Ла-Нінья спричинить великомасштабне охолодження температури поверхні океану в центральній і східній екваторіальній частині Тихого океану в поєднанні зі змінами тропічної атмосферної циркуляції, а саме вітрів, тиску та кількості опадів.
Утім, кінець Ель-Ніньо і повернення до Ла-Нінья не означає, що відбудеться пауза в довгостроковій зміні клімату, оскільки наша планета продовжуватиме нагріватися через парникові гази, що утримують тепло.
Останні девʼять років стали найтеплішими за всю історію спостережень, навіть попри охолоджувальний вплив багаторічного Ла-Нінья, який тривав з 2020 року до початку 2023 року. Ель-Ніньо досяг піку в грудні 2023 року.
«Наша погода й надалі буде більш екстремальною через надлишок тепла та вологи в нашій атмосфері», — наголосив Ко Барретт, який очолює делегацію ВМО на сесії ООН зі зміни клімату в Бонні.
- На Землі стає дедалі гарячіше — ООН оголосила 2023 рік найтеплішим за всю історію спостережень з 1850 року. Вчені вважають, що здебільшого такі кліматичні зміни спричинені діяльністю людини та появою природного явища Ель-Ніньо.