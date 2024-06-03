МЗС Китаю відкинуло звинувачення Зеленського у допомозі рф зірвати Саміт миру у Швейцарії

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Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін відреагувала на слова президента України Володимира Зеленського про те, що КНР відмовляє країни від участі у Саміті миру щодо України, який пройде 15—16 червня.

Як передає The Guardian та китайська газета Global Times, Мао Нін заявила, що Пекін «ніколи не роздмухував вогонь і не розпалював полумʼя», підтримує всі ініціативи з мирного «врегулювання кризи» і надає «великого значення саміту». Крім того вона додала, що Китай цінує відносини з Україною.

Напередодні президент Зеленський заявив, що росія і Китай намагаються послабити запланований ним глобальний Саміт миру. За його словами, Москва активно погрожує і тисне на деякі держави, щоб ті не їхали на Саміт. Деякі держави вже «почали допомагати росії в дипломатичному зриві Саміту», а Китай відмовляє інші країни їхати на нього.

Китай при цьому офіційно відмовився від участі. Раніше в КНР заявили, що хотіли би бачити росію на Саміті, але її не запросили. Зеленський пояснював, що рф зриватиме увесь процес. Підсумковий погоджений план рф передадуть після Саміту через треті країни.