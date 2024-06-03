У Раді Європи готують документи, які можуть створити спецтрибунал для рф. Головне — подолати «імунітет трійки»

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У Раді Європи вже готують документи, що потенційно можуть створити спецтрибунал для розслідування агресії рф. Зокрема на наступному засіданні Core Group наприкінці червня у Бухаресті мають презентувати текст угоди між Україною і Радою Європи про створення спецтрибуналу, а також проєкт статуту, який визначатиме суть трибуналу. Втім вирішальним для проведення трибуналу залишається подолання «імунітету трійки».

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповіла колишня заступниця міністра юстиції, а нині заступниця голови Офісу президента з юридичних питань Ірина Мудра.

На останньому засіданні Ради Європи вже обговорювали основні положення договору з Україною про створення трибуналу — це «значний крок вперед, порівняно з тим, з чого ми починали», зазначає Мудра.

Додатком до угоди буде власне статут, який визначатиме суть трибуналу. На Core Group уже обговорюють такі основні позиції в статуті, як: розслідування і притягнення до відповідальності без участі особи, імунітет путіна, передача проваджень з української юрисдикції, визначення злочину агресії.

Проєкт статуту мають представити на наступному засіданні Групи наприкінці червня в Бухаресті, однак поки що з деяких питань у членів виникають розбіжності — наприклад, у питанні імунітетів. А щодо заочних судів здебільшого зважають на приклад Міжнародного кримінального суду, який не дозволяє проводити суди без участі обвинуваченого. Втім, у МКС є процедура — затвердження обвинувачення, яке у крайніх випадках допускають без участі обвинуваченого. За результатами розгляду вироку не буде, але розгляд дозволяє суду визначитись, чи достатньо доказів у сторони обвинувачення, щоб переходити до розгляду по суті.

Водночас у МКС заочно проводять розслідування, збір доказів, видачу ордерів на арешт.

«Це не є для нас каменем спотикання, якщо більшість країн наполягатиме на очному розгляді справи президента росії. Звісно, ми б хотіли, щоб путін там сидів, але якщо все буде готово і треба буде тільки чекати, коли його арештують і доставлять — Україна готова на це погодитись. Але ми точно не погоджуємося зі спробами взагалі убезпечити його від відповідальності, поки він голова держави», — каже Мудра.

За її словами, з оптимальною формою спецтрибуналу для рф ще не визначилися. Однак ідеальним варіантом поки залишається спецтрибунал за рішенням Радбезу ООН, оскільки він однозначно зможе подолати «імунітет трійки». Втім, через присутність росії в Радбезі, такий сценарій здається «нереалістичним», каже Мудра.

Є й інший варіант — гібридний трибунал на базі українського законодавства з можливою передачею провадження в іншу юрисдикцію. Проте, за словами Мудрої, такий трибунал керуватиметься українським законодавством, тож це слабка опція, адже на ньому точно не можна буде притягнути до відповідальності головного винуватця агресії — «трійку».

«Важко уявити собі трибунал щодо злочину агресії, на якому не буде головного винуватця цієї агресії. Як можна захищати нормами міжнародного права того, хто намагається знищити всю систему міжнародного права? Покарання путіна — найважливіше, воно необхідно не лише Україні — воно потрібне всьому світу. Це питання верховенства права», — каже Мудра.

США, Франція, Італія і Канада поки не погоджуються, що трибунал повинен подолати «імунітет трійки». В такому разі питання імунітету можна не зачіпати в статуті, а натомість залишити його на розгляд суддів трибуналу. Мудра вважає таку альтернативу достатньо компромісною, однак якогось чіткого бачення щодо такої пропозиції партнери поки не висловлюють.

Оскільки США часто не хочуть створювати прецеденти відповідальності керівництва країн, Мудра не відкидає можливості проведення трибуналу без Штатів. Однак проблема в тому, що будь-яка позиція щодо «імунітету трійки» має бути узгодженою всіма країнами G7. Отже на пропозицію передати це питання суддям трибуналу також мають погодитися інші члени G7.

«Якщо раптом всі, крім США, погодяться, дивно виглядатиме відсутність Штатів у цьому трибуналі», — зазначила Мудра.

За її словами, питання імунітету залишається головною проблемою. Якщо його не розвʼязати, доцільність такого формату трибуналу буде під великим питанням. А створювати його з окремими країнами Балтії чи іншими європейськими країнами, за словами Мудрої, не бажано, оскільки постане питання його легітимності.

Водночас вона каже, що подолання імунітету — питання виключно політичне, і якщо політичні лідери порозуміються, проблем не буде.