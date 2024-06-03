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Артем Ситник пішов з посади заступника голови НАЗК

Автор:
Оля Березюк
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Заступника голови Національного агентства із запобігань корупції (НАЗК) Артема Ситника звільнили з посади.

Про це повідомила пресслужба агентства.

Посаду заступника Ситник обіймав з 12 травня 2022 року та відповідав за такі напрями:

До цього з 2015 року Ситник був головою Національного антикорупційного бюро України. З посади пішов через завершення терміну повноважень.