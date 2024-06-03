Казахстан виключив «Талібан» зі списку терористичних організацій
- Автор:
- Оля Березюк
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Влада Казахстану виключила «Талібан» зі списку терористичних організацій.
Про це глава держави Касим-Жомарт Токаєв заявив під час зустрічі зі спікерами палат парламентів країн ОДКБ, передає пресслужба президента країни.
Токаєв пояснив таке рішення «важливістю розвитку торгово-економічного співробітництва з сучасним Афганістаном», а також розумінням того, що режим талібів у країні є «довгостроковим».
Він додав, що одним зі стратегічних завдань на сучасному етапі є активне залучення Афганістану до міжрегіональних звʼязків.
«Талібан» (з мови пушту — «студенти») — ісламістський рух в Афганістані, що виник у 1990-х роках після виведення з країни радянських військ. Від початку проповідував сувору форму сунітського ісламу. Ще до повного приходу до влади на підконтрольних територіях таліби діяли за суворими тлумаченнями шаріату (законів ісламу), включно з розправами за їхнє порушення.
- 15 серпня 2021 року бойовики руху «Талібан» захопили столицю Афганістану Кабул. Де-юре «Талібан» не визнала жодна з країн, однак таліби мають дипломатичні відносини, зокрема, з росією і Китаєм.
- В росії «Талібан» поки що перебуває в терористичному списку, але у квітні влада росії почала працювати над виключенням руху з переліку.