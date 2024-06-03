Казахстан виключив «Талібан» зі списку терористичних організацій

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Влада Казахстану виключила «Талібан» зі списку терористичних організацій.

Про це глава держави Касим-Жомарт Токаєв заявив під час зустрічі зі спікерами палат парламентів країн ОДКБ, передає пресслужба президента країни.

Токаєв пояснив таке рішення «важливістю розвитку торгово-економічного співробітництва з сучасним Афганістаном», а також розумінням того, що режим талібів у країні є «довгостроковим».

Він додав, що одним зі стратегічних завдань на сучасному етапі є активне залучення Афганістану до міжрегіональних звʼязків.

«Талібан» (з мови пушту — «студенти») — ісламістський рух в Афганістані, що виник у 1990-х роках після виведення з країни радянських військ. Від початку проповідував сувору форму сунітського ісламу. Ще до повного приходу до влади на підконтрольних територіях таліби діяли за суворими тлумаченнями шаріату (законів ісламу), включно з розправами за їхнє порушення.