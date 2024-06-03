У Сербії на місцевих виборах перемогла правляча партія, яку звинувачували у фальсифікації голосів

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Belgrade Security Forum / Flickr

Правляча Сербська прогресивна партія (SNS) президента Сербії Александара Вучича перемогла на повторних місцевих виборах до міської ради Белграда та в інших містах країни. Їх провели через звинувачення у фальсифікації виборів.

Про це пише Reuters.

Вибори пройшли в сербській столиці Белграді, містах Новий Сад і Ніш, а також у десятках інших населених пунктів — SNS здобула перемогу у 85 з 89 муніципалітетів.

За неофіційним підрахунком голосів, проведеним соціологічною компанією CESID, альянс на чолі із SNS здобув 52,9% голосів у Белграді. Правоцентристська партія «Рух-Зміни» набрала 17,2% голосів, а ліворадикальна партія «Я обираю Белград» — 12,5%.

Сам Вучич назвав це «неймовірною перемогою» і наголосив, що його партія отримає більшість у міській раді Белграда.

«Ми мали більшість у Белграді навіть після грудневих виборів, але ми відчували, що цього недостатньо для легітимності, тому що дехто не хотів створювати коаліцію з нами. Тепер замість 54 мандатів у нас буде 62—63», — сказав Вучич.

Водночас лідер партії «Рух-Зміни» Садо Манойлович заявив, що не визнає результатів виборів, і назвав їх «найбільш неправильними, що коли-небудь відбувалися».

Що передувало

17 грудня 2023 року в Сербії відбулися парламентські та місцеві вибори. Керівна Сербська прогресивна партія (SNS) президента Александара Вучича набрала 46,72% голосів, опозиційний альянс «Сербія проти насильства» — 23,56% голосів, а Соціалістична партія Сербії — 6,56%. Опозиція заявила про фальсифікації. Спостерігачі ОБСЄ теж побачили низку порушень — несправедливу конкуренцію, упередженість медіа і підкуп виборців.

Згодом у Сербії почалися протести з вимогами скасувати результати виборів. 24 грудня мітингувальники спробували прорватися до ратуші Белграда, де розташована виборча комісія. Вони виламали двері будівлі й кидали в неї каміння. У ситуацію втрутилася поліція, застосувавши газ і кийки.

30 грудня в Сербії провели перевибори на 30 дільницях, де не вдалося встановити результати голосування 17 грудня, і на тих, де результати анулювали через виявлені порушення. Александар Вучич відкидав звинувачення у фальсифікації голосів.