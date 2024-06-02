У Парижі екоактивістка заклеїла картину імпресіоніста Клода Моне

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AP

У Парижі екоактивістка приклеїла знак протесту до картини художника Клода Моне в знаменитому музеї дʼОрсе. Жінку затримали.

Про це пише AP.

Активістка націлилася на «Макове поле» імпресіоніста Моне, приклеївши на неї наклейку, яка покривала приблизно половину картини з апокаліптичним, футуристичним баченням тієї самої сцени.

AP

Екоактивістка належить до групи Food Riposte, яка заявляє, що це має показати, як буде виглядати макове поле в 2100 році без додаткових заходів проти зміни клімату — «зруйноване полумʼям і посухою».

Поліція Парижу повідомила, що затримала жінку в музеї.

Сам музей дʼОрсе не відповів на запити про коментарі, зокрема щодо того, чи пошкоджена тепер картина.