Зеленський: Україна запросила на Саміт миру Палестину, а Китай відмовляє інші країни їхати на нього

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Президент України Володимир Зеленський на полях міжнародної безпекової конференції «Діалог Шангрі-Ла» у Сингапурі заявив, що Київ наразі має підтвердження від 106 країн світу щодо їхньої участі в Саміті миру у Швейцарії 15 червня, однак росія усіляко намагається завадити його проведенню, а Китай відмовляє інші країни їхати на зустріч.

Про це Зеленський розповів під час спілкування з представниками світових медіа.

За його словами, росія погрожує багатьом країнам блокадою харчової продукції, агропродукції чи хімії, цінами на енергоносії — щоб держави відмовилися від участі в Саміті. Про активізацію російських дипломатів у цьому напрямку повідомлялося багато разів. Зеленський каже, що влада України має інформацію про те, що «деякі держави» почали допомагати росії у зриві Саміту миру», але які це саме країни, він не уточнив.

Представники Китаю, які хотіли бачити на заході росію, на конференцію не приїдуть. Зеленський заявив, що Китай «працює над тим, щоб [деякі] країни не приїжджали».

Щодо участі президента США Джо Байдена, то це питання поки неясне. США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні, але поки що немає конкретного підтвердження про участь Байдена, зауважив Зеленський.

Також президент розповів, що Україна запросила на Саміт Палестину та Ізраїль. Він зазначив, що Київ запросив на захід всі країни, які підтримують або не підтримують Україну та наголосив, що Україна готова почути думку кожного задля завершення війни. Не запросили лише представників росії, оскільки вони можуть заблокувати процес. Підсумковий погоджений план передадуть рф через треті країни.