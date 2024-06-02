Генштаб ЗСУ заявив про втрати росіян у ще 1 080 військових
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці повідомив, що за минулу добу (1 червня) російські війська втратили орієнтовно 1 080 військовослужбовців (вбиті та поранені), 25 танків, 33 бронемашини і 49 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, шість засобів ППО, 86 одиниць автотехніки та 14 одиниць спецтехніки, а також 82 безпілотника і 38 крилатих ракет. Щодо дронів і ракет, це результат роботи ППО під час масованого ракетного удару.
Загальні втрати росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:
- Україна і росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
- 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових: 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.