Експрезидент США Трамп зібрав $53 мільйони на передвиборчу кампанію після того, як його визнали винним у справі про фінансові махінації

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New York Times

Передвиборча кампанія колишнього президента США Дональда Трампа оголосила, що зібрала майже $53 мільйони протягом доби після того, як суд присяжних визнав його винним у справі про фінансові махінації з виплатами порноакторці Стормі Деніелс.

Про це повідомляє The New York Times.

Так, штаб Трампа побив рекорди всіх попередніх зборів коштів республіканців в інтернеті.

Перед цим у Трампа заявили, що передвиборча кампанія зібрала майже $35 мільйонів лише за кілька годин після винесення обвинувального вироку, а майже 30% донорів, які зробили онлайн-пожертви через партійну платформу WinRed, були в ній новачками.

Точні суми зборів стануть відомі пізніше — коли виборчі комітети, а також WinRed подадуть свої звіти до Федеральної виборчої комісії. Це відбудеться найближчими місяцями.

Про яку справу йдеться

30 травня суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про фінансові махінації при виплатах порноакторці Стормі Деніелс. Тепер йому загрожує до чотирьох років увʼязнення.

За даними слідства, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс $130 тисяч, щоб вона мовчала про секс із ним. Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.

Адвокат Трампа Майкл Коен у 2018 році у справі про фальсифікації отримав три роки вʼязниці. Трампу, який обіймав тоді посаду президента, звинувачень не висували.

Ця справа стала першою з чотирьох за кримінальними обвинуваченнями, висунутих проти Трампа минулого року. Жодна з інших трьох справ (про змову з метою скасування результатів виборів і роль Трампа в штурмі Капітолія, про зберігання Трампом секретних документів і про його ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті Джорджія у 2020 році) не має чітких дат судового розгляду.