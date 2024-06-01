Міноборони України: У травні українські війська знищили рекордну кількість російських артсистем

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Протягом травня цього року Сили оборони знищили рекордну кількість російських артилерійських систем за весь час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Так, за минулий місяць українським військовим вдалося знищити 1 160 артсистем.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останній день травня Сили оборони знищили 44 російські артилерійські системи.