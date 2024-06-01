Кількість загиблих у Харкові після удару по пʼятиповерхівці зросла до семи

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Telegram / Олег Синєгубов

У Харкові до семи зросла кількість загиблих після обстрілу пʼятиповерхівки в Новобаварському районі вночі 31 травня.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Росіяни вдарили ракетами по Харкову в ніч на 31 травня. За даними прокуратури, одна з ракет влучила в пʼятиповерховий житловий будинок і зруйнувала три поверхи підʼїзду. Ще чотири ракети влучили неподалік будинку.

Від обстрілу постраждали щонайменше 25 людей. Серед поранених діти, медик швидкої допомоги та поліцейська. Під завалами пʼятиповерхівки ще можуть бути люди.