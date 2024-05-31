Гендиректор Укрінформу Череватий відреагував на вручення повістки журналісту Стригуну, який розповів про темники в агентстві

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Генеральний директор Укрінформу Сергій Череватий прокоментував інформацію про вручення повістки до ТЦК кореспонденту Укрінформу Юрію Стригуну, який напередодні публічно заявив про поширення в агентстві темників — вказівок влади щодо того, як журналісти мають висвітлювати політичні події.

Череватий пояснив, що за постановою 1487 КМУ кожен роботодавець проводить звірку військово-облікових даних своїх працівників.

За його словами, 3 травня Укрінформ відправив до ТЦК за місцем реєстрації звірку на пʼятьох працівників агентства, зокрема й на Стригуна.

22 травня районні ТЦК Черкащини, Київщини та Дніпропетровщини відправили розпорядження про необхідність працівникам Укрінформу, зокрема й Юрію Стригуну, прибути до ТЦК для звірки облікових даних. Як каже Череватий, Укрінформ отримав цей документ лише 31 травня.

На слова журналіста про те, що Череватий видав йому окреме розпорядження терміново зʼявитися в ТЦК і розповісти про результати візиту, гендиректор відповів, що роботодавець зобовʼязаний повідомити військовозобовʼязаного про необхідність прибути до ТЦК. Інакше керівник отримає штраф.

«Тому ми не могли проігнорувати цей документ. На початку червня всі ці працівники мають прибути на звірку військово-облікових даних до відповідних районних ТЦК. Учора такі документи отримали троє людей, сьогодні двоє. Звірка триває на постійній основі. Відповідно, ми підготували наказ про повідомлення, який відправили працівникам на ознайомлення», — зазначив Череватий.

Що передувало

30 травня на «Суспільному» опублікували матеріал, у якому кореспондент Укрінформу Юрій Стригун повідомив, що у грудні 2023 року отримав від редактора темник з бажаними та небажаними спікерами в Чернігівській області.

«Українська правда» у своєму матеріалі з посиланням на джерела в Укрінформі, Офісі президента, Кабінеті міністрів і загалом серед медійників також писала, як екскерівник Укрінформу Олексій Мацука, якого вважають ставлеником Офісу президента, запроваджував цензуру в інформагентстві, розсилав темники, давав регіональній редакції агентства рекомендації щодо того, які теми варто висвітлювати кореспондентам в областях і в кого не слід брати коментарі. У файлі були, зокрема, колонки з «небажаними спікерами».

Після оприлюднення цієї інформації Комісія з журналістської етики 31 травня провела позачергове засідання, на якому виключила зі свого складу колишнього гендиректора Укрінформу Олексія Мацуку.

Цього ж дня кореспондент Укрінформу Юрій Стригун, який публічно підтвердив цензуру й темники в агентстві, отримав повістку з вимогою зʼявитися в ТЦК за місцем реєстрації. Повістку йому надіслали не за місцем реєстрації, а за місцем роботи — у київський офіс Укрінформу.

Стригун розповів, що гендиректор Череватий видав окреме розпорядження для журналіста терміново зʼявитися в ТЦК і розповісти про результати візиту. За словами журналіста, йому також запропонували приїхати в Київ і розписатися за отримання повістки й відповідного наказу керівництва Укрінформу.

Юрій Стригун називає «дивним збігом обставин» таку увагу до нього з боку ТЦК після того, як він заявив про цензуру й темники в Укрінформі.