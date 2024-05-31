«Глобальний Південь» хоче, щоб війна завершилась ― і байдуже як саме. Огляд матеріалів іноземних медіа 31 травня

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«Бабель»

Великий матеріал про підтримку України серед країн «глобального Півдня» опублікувало видання Politico. Привід для нього ― щорічний дипломатичний форум Shangri-La Dialogue, який 31 травня почався в Сінгапурі. Україна відправила туди потужну дипломатичну команду, досі сподіваючись привернути увагу країн регіону до російсько-української війни й спонукати бодай не торгувати з росією. Однак якщо до 7 жовтня минулого року Києву вдалося дещо просунутись, із початком війни в Газі його позиції погіршились, пише видання. Ті ж союзники України, які наполягали, що необхідно захистити меншу країну від більшого і могутнішого ворога, у ситуації, яка для багатьох країн за межами Європи й Північної Америки є схожою, підтримали Ізраїль, а не Газу. Пропаганда зіграла свою роль і, наприклад, Німеччину мешканці «глобального Півдня» тепер часто сприймають як країну, що схвалює вбивства десятків тисяч мирних мешканців Гази. А оскільки Берлін підтримує Київ, боротьба України для частини мешканців і політиків Індонезії чи Малайзії стала більш сумнівною.

Зрештою, події в Газі багатьом у регіоні ближчі, ніж десь у Європі. Адже там теж мусульмани. «Я думаю, настрої змінились, ― каже виданню старший дослідник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Сінгапуру Іван Лаксмана. ― За Газу в південно-східній Азії переживають більше, ніж за Україну».

Загалом, Азія не вважає російсько-українську війну «своєю», ідеться у статті. «Є відчуття втоми: деякі країни регіону вже хочуть, щоб війна просто скінчилась ― і байдуже як саме», ― сказав на умовах анонімності впливовий європейський дипломат. Та й тут є виняток ― країни, що мають вихід до Південнокитайського моря. Всупереч нормам міжнародного права Китай вважає його своїм «за історичним правом» і поводиться там агресивно, будуючи штучні острови з військовими базами на них. Філіппіни й Вʼєтнам потерпають від цього найдужче ― тому, наприклад, Філіппіни постійно голосують в ООН за засудження російської агресії, пише видання.

Також варта уваги редакційна стаття The Washington Post про те, що дозволити Україні бити по росії американською зброєю ― вірне рішення. Щоправда, аби запобігти хаосу, США мають суворо обмежити застосування цієї зброї військовими обʼєктами, пише видання.

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