Кореспондент, який підтвердив розсилання темників в Укрінформі, отримав повістку до ТЦК

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Кореспондент Укрінформу в Чернігівській і Черкаській областях Юрій Стригун отримав сьогодні повістку з вимогою зʼявитися в ТЦК за місцем реєстрації. Напередодні він публічно заявив, що в державному інформагентстві запроваджували цензуру, так звані темники — вказівки влади щодо того, як треба висвітлювати політичні події в Україні.

Про це Стригун повідомив Інституту масової інформації.

Як розповіли в ІМІ, повістку журналісту надіслали не за місцем його реєстрації, а за місцем роботи — у київський офіс Укрінформу.

Крім того, Стригун повідомив ІМІ, що новопризначений гендиректор Укрінформу Сергій Череватий видав окреме розпорядження для журналіста терміново зʼявитися в ТЦК і розповісти про результати візиту. За словами журналіста, йому також запропонували приїхати в Київ і розписатися за отримання повістки й відповідного наказу керівництва Укрінформу.

Юрій Стригун називає «дивним збігом обставин» таку увагу до нього з боку ТЦК після того, як він підтвердив, що у грудні 2023 року отримав від редактора Укрінформу темник з бажаними й небажаними спікерами в Чернігівській області.

За словами журналіста, йому 57 років і в армії він ніколи не служив.

Що передувало

30 травня на «Суспільному» опублікували матеріал, у якому кореспондент Укрінформу Юрій Стригун повідомив, що у грудні 2023 року отримав від редактора темник з бажаними та небажаними спікерами в Чернігівській області.

«Українська правда» у своєму матеріалі з посиланням на джерела в Укрінформі, Офісі президента, Кабінеті міністрів і загалом серед медійників також писала, як екскерівник Укрінформу Олексій Мацука, якого вважають ставлеником Офісу президента, запроваджував цензуру в інформагентстві, розсилав темники, давав регіональній редакції агентства рекомендації щодо того, які теми варто висвітлювати кореспондентам в областях і в кого не слід брати коментарі. У файлі були, зокрема, колонки з «небажаними спікерами».

Після оприлюднення цієї інформації Комісія з журналістської етики провела позачергове засідання, на якому виключила зі свого складу колишнього гендиректора Укрінформу Олексія Мацуку