Олексія Мацуку виключили з Комісії з журналістської етики. Причина — темники

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Комісія з журналістської етики провела позачергове засідання, на якому виключила зі свого складу Олексія Мацуку — ексгендиректора Укрінформу.

Про це пише пресслужба КЖЕ.

Олексія Мацуку виключили після оприлюднення інформації про цензуру в Укрінформі. Ідеться про матеріал «Української правди» «Всі свої. Як Офіс президента бере під контроль Укрінформ» від 29 травня 2024 року та публікацію на «Суспільному» «“Список бажаних/небажаних спікерів по Чернігівщині був і я за ним не працював”: кореспондент Укрінформу про “темники”» від 30 травня 2024 року.

Темники — це вказівки від державної влади для журналістів і медіа, як і що треба висвітлювати, у кого брати коментарі, а кого оминати тощо.

Тому 11 членів КЖЕ одноголосно ухвалили рішення про висловлення недовіри Олексію Мацуці та про зупинення його повноваженнь.

«Українська правда» у своєму матеріалі з посиланням на джерела в Укрінформі, Офісі президента, Кабінеті міністрів і загалом серед медійників написала, як Олексій Мацука давав регіональній редакції агентства рекомендації, які теми варто висвітлювати кореспондентам в областях і в кого не слід брати коментарі. У файлі були, зокрема, колонки з «небажаними спікерами».

Олексій Мацука був гендиректором Укрінформу з листопада 2023 року до 24 травня 2024, коли його замінив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.