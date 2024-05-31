Нідерланди дозволяють Україні використовувати їхні винищувачі F-16 на території росії

Новини

Ukrainian Air Force / X

Нідерланди не заперечуватимуть, щоб Україна в майбутньому використовувала їхні винищувачі F-16 над територією росії для самозахисту.

Про це заявила голова МЗС Нідерландів Ганке Брюйнс Слот на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі, передає «Радіо Свобода».

«Якщо ви маєте право на самооборону, немає кордонів для застосування зброї... Це загальний принцип», — сказала Брюйнс Слот.

Брюйнс Слот зазначила, що 51 стаття Статута ООН, яка говорить про право на самозахист, дає право Україні використовувати західну авіацію над територією росії.

«Це загальний принцип, якого ми дотримуємось, і ми, звичайно, дуже завантажені переговорами з американцями про те, щоб всі F-16 були доступні [Україні]. Ми готові зробити все можливе, щоб якнайшвидше дозволити F-16 літати в небі України», — додала голова МЗС Нідерландів.

Аналогічної з Нідерландами позиції дотримується Данія — Україна матиме право використовувати данські винищувачі F-16 для ударів по військових цілях у росії. Водночас бельгійські F-16 Україна зможе використовувати лише на своїй території.