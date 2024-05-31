AP: США і Велика Британія вдарили по обʼєктах хуситів у Ємені після активізації нападів на судна

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США і Великобританія завдали ударів по 13 обʼєктах хуситів у кількох місцях в Ємені у відповідь на нещодавній сплеск нападів угруповання на кораблі в Червоному морі та Аденській затоці.

Про це Associated Press повідомили три американських чиновники.

За словами посадовців, американські та британські винищувачі й американські кораблі завдали ударів по широкому спектру підземних обʼєктів, пускових установках ракет, пунктах командування і управління, по судну хуситів та інших обʼєктах.

США також вдарили по восьми безпілотниках у контрольованих хуситами районах Ємену, які становили загрозу для американських і коаліційних сил.

Інші удари були завдані за межами столиці Сани, поблизу її аеропорту і комунікаційного обладнання в місті Таїз.

Самі хусити заявили, що в результаті авіаударів загинули щонайменше 16 осіб і ще 35 отримали поранення.

Ці удари сталися після того, як на початку цього тижня ракетні атаки двічі пошкодили грецьке судно під прапором Маршаллових Островів у Червоному морі біля узбережжя Ємену. Причому приватна охоронна фірма повідомила, що судно зайшло у воду після удару. Відповідальність за атаку взяли хусити.

Що відбувається в Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, що його також підтримує Іран. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці та в Червоному морі, через яке проходить важливий торговий шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. 19 лютого 2024 року Європейський Союз розпочав оборонну морську операцію Eunavfor Aspides для відновлення і захисту свободи судноплавства в Червоному морі та Перській затоці.

Наприкінці лютого через атаки єменських хуситів у Червоному морі затонув перший корабель. На початку березня стало відомо, що через атаку єменських хуситів вперше загинули члени екіпажу судна.

У середині березня США провели секретні переговори з Іраном, намагаючись переконати Тегеран використати свій вплив на єменських хуситів, щоб ті припинили атакувати кораблі в Червоному морі.

27 квітня єменські хусити заявили, що завдали ракетного удару по нафтовому танкеру Andromeda Star у Червоному морі, який прямував з російського Приморська до Індії.