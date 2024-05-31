Reuters: Китай не приєднається до українського мирного саміту у Швейцарії

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Китай підтвердив, що не братиме участі в мирному саміті щодо України, який відбудеться у Швейцарії.

Про це агентству Reuters повідомили джерела.

За словами трьох джерел, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було дотримано умов для їхньої присутності.

Вимоги КНР включали те, що «конференція повинна бути визнана як росією, так і Україною, має бути рівноправна участь усіх сторін і повинно бути чесне обговорення всіх пропозицій», повідомило одне з джерел.

Оновлення об 11:15. Речниця МЗС КНР Мао Нін підтвердила, що умови проведення саміту не відповідають вимогам КНР.

«Китай завжди наполягав на тому, що міжнародна мирна конференція повинна мати три важливі елементи: визнання росією та Україною, рівноправна участь усіх сторін і справедливе обговорення всіх мирних планів, інакше буде важко відіграти суттєву роль у відновленні миру», — сказала вона.

Речиця наголосила, «виходячи з реакцій усіх сторін і оголошеного розкладу зустрічей, здається, важко досягти цих трьох елементів, запропонованих Китаєм».

«Існує явний розрив між умовами зустрічі та вимогами Китаю та загальними очікуваннями міжнародної спільноти. Ми поінформували відповідні сторони про міркування та занепокоєння Китаю», — додала Мао Нін.

Речниця МЗС КНР підкреслила, що КНР продовжуватиме по-своєму сприяти миру та переговорам, підтримувати комунікацію з усіма сторонами та спільно будувати умови для політичного врегулювання української кризи.

Глобальний саміт миру

Перший Глобальний саміт миру для України пройде 15—16 червня у швейцарському місті Бюргеншток. В Офісі президента сказали, що саміт присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Швейцарія запросила на саміт понад 160 делегацій з усього світу. Держава вважає, що різні погляди на шлях до миру в Україні є життєво важливими, тож участь широкого кола країн та їхній внесок у дискусію матимуть вирішальне значення для досягнення цих цілей. Участь у саміті підтвердили близько 80 країн світу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що немає сенсу запрошувати росію на Саміт миру, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно. В Офісі президента сказали, що саміт виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть росії.