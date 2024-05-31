Генштаб ЗСУ заявив про втрати росіян у ще 1 390 військових

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Reuters

Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці повідомив, що за минулу добу (30 травня) російські війська втратили орієнтовно 1 390 військовослужбовців (вбиті та поранені), 18 танків, дві бронемашини і 39 артилерійських систем, 56 одиниць автотехніки та 11 одиниць спецтехніки, а також 77 безпілотників і сім крилатих ракет.

Загальні втрати росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ