Суд присяжних визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у справі про фінансові махінації

Новини

New York Times

Суд присяжних у Нью-Йорку визнав колишнього президента США Дональда Трампа винним у справі про фінансові махінації при виплатах порноакторці Стормі Деніелс. Тепер йому загрожує до чотирьох років увʼязнення.

Про це повідомляє CNN із зали суду.

Так, у результаті дебатів, які тривали майже 12 годин, присяжні визнали Трампа винним у всіх 34 пунктах обвинувачення.

Яким буде покарання для експрезидента Штатів — поки невідомо, але йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Офіційний вирок Трампу мають оголосити 11 липня.

Трамп, як і раніше, винним себе не визнає. Експрезидент вкотре назвав суд щодо нього «ганьбою» і «сфальсифікованим процесом».

Про яку справу йдеться

За даними слідства, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс $130 тисяч, щоб вона мовчала про секс із ним. Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.

Адвокат Трампа Майкл Коен у 2018 році у справі фальсифікації отримав три роки вʼязниці. Трампу, який обіймав тоді посаду президента, звинувачень не висували.

Ця справа стала першою з чотирьох за кримінальними обвинуваченнями, висунутих проти Трампа минулого року. Жодна з інших трьох справ (про змову з метою скасування результатів виборів і роль Трампа у штурмі Капітолія, про зберігання Трампом секретних документів і про його ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті Джорджія в 2020 році) не має чітких дат судового розгляду.

У справі про фінансові махінації під час виплат порноакторці Стормі Деніелс Трампу висунули звинувачення за 34 пунктами.

Однак у разі визнання винним Трамп зможе подати апеляцію, і йому не заборонять продовжувати брати участь у президентській кампанії чи бути обраним президентом у виборах 5 листопада 2024 року. Трамп всі звинувачення на свою адресу відкидає та називає їх політичними.