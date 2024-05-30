Financial Times: У НАТО є лише 5% засобів ППО, потрібних для захисту східного флангу в Європі

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Внутрішні розрахунки НАТО свідчать, що Європа володіє незначною частиною потужностей протиповітряної оборони, необхідних для захисту східного флангу.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Країни НАТО здатні забезпечити менше 5% потужностей ППО, які потрібні для захисту своїх членів у Центральній і Східній Європі від повномасштабного нападу.

Високопоставлений представник НАТО на умовах анонімності сказав, що можливість захищатися від ракетних та авіаційних ударів — це «основна частина плану захисту Східної Європи від вторгнення», але «зараз ми цього не маємо».

На саміті лідерів НАТО у Вашингтоні в липні центральною темою обговорень стане посилення європейської оборони, зокрема протиповітряної. Деякі європейські лідери та військові чиновники вважають, що росія може атакувати країну-члена НАТО до кінця десятиліття.

Інтенсивне використання росією ракет, безпілотників та авіабомб радянських часів у війні проти України спричинило те, що члени НАТО збільшили витрати на оборону після десятиліть скорочення військових бюджетів.

«Протиповітряна оборона є однією з найбільших дір, які ми маємо. Ми не можемо це заперечити», — зазначив ще один представник НАТО.

Минулорічний великий оборонний огляд від уряду Великої Британії засвідчив, що проблема захисту неба від нападу зараз є найгострішою за останні 30 років.

Тепер НАТО дало статус головного пріоритету посиленню протиповітряної та протиракетної оборони. Країни більше інвестують у нові засоби ППО.

У 2023 році Німеччина запустила свою ініціативу Sky Shield разом з понад десятьома країнами ЄС для створення спільної системи протиповітряної оборони з використанням технологій, розроблених США та Ізраїлем. Франція публічно розкритикувала цю ідею, пропонуючи конкурентну концепцію.

Франція зі своїм ядерним арсеналом наполягає на тому, що Європа має бути більш самостійною в питаннях оборони, тому не підтримала рішення Німеччини купувати переважно американське обладнання для європейської ініціативи з ППО Sky Shield.

Тим часом Німеччина вважає, що немає надійної альтернативи широкій військовій співпраці зі США, оскільки в Європи недостатньо часу, щоб дочекатися, коли вітчизняна оборонна промисловість буде готова до таких загроз, як агресія росії.