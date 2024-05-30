У Мексиці в штаті Герреро застрелили кандидата в мери — упʼяте від початку виборчої кампанії

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Кандидата в мери міста Коюка-де-Бенітес у штаті Герреро, Хосе Альфредо Кабреру Баррьєнтоса, застрелили під час останнього передвиборчого мітингу.

Про це пише El Universal.

Загиблий Кабрера Баррьєнтос балотувався від правоцентристського альянсу «Сила і серце за Мексику». Він вітав виборців, які зібралися на баскетбольному майданчику, коли ззаду йому вистрілили в голову. На відео стрілянини, розповсюдженому в мережі, пролунало щонайменше 15 пострілів. Поліція ліквідувала нападника на місці.

Після вбивства Кабрери Баррьєнтоса його політичні соратники звинуватили провладний «Рух національного відродження» у «нездатності впоратися з насильством у країні». Загалом за час виборчої кампанії в штаті Герреро вбили пʼятьох кандидатів на посаду мерів міст і одного кандидата в депутати федерального парламенту.