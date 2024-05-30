У Мексиці в штаті Герреро застрелили кандидата в мери — упʼяте від початку виборчої кампанії
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Кандидата в мери міста Коюка-де-Бенітес у штаті Герреро, Хосе Альфредо Кабреру Баррьєнтоса, застрелили під час останнього передвиборчого мітингу.
Про це пише El Universal.
Загиблий Кабрера Баррьєнтос балотувався від правоцентристського альянсу «Сила і серце за Мексику». Він вітав виборців, які зібралися на баскетбольному майданчику, коли ззаду йому вистрілили в голову. На відео стрілянини, розповсюдженому в мережі, пролунало щонайменше 15 пострілів. Поліція ліквідувала нападника на місці.
Після вбивства Кабрери Баррьєнтоса його політичні соратники звинуватили провладний «Рух національного відродження» у «нездатності впоратися з насильством у країні». Загалом за час виборчої кампанії в штаті Герреро вбили пʼятьох кандидатів на посаду мерів міст і одного кандидата в депутати федерального парламенту.
- 2 червня в Мексиці пройдуть загальні вибори. Обиратимуть понад 20 тисяч посадовців — президента, депутатів до нижньої та верхньої палат Конгресу, мерів багатьох міст, депутатів штатів і чиновників муніципалітетів. Мексиканські картелі проштовхують своїх кандидатів — спонсорують їхні передвиборчі кампанії та змушують місцеві медіа публікувати замовні матеріали. Вони залякують і вбивають інших кандидатів, а сотні вже зняли свої кандидатури.