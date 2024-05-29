Мільярдер і дослідник зі США планують зануритися на субмарині до затонулого «Титаніка»

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ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN

Американський мільярдер разом із дослідником морських глибин спробують здійснити подорож на підводному човні, щоб дослідити пароплав «Титанік», який в 1912 році затонув в Атлантичному океані.

Про це повідомляє BBC.

74-річний магнат у галузі елітної нерухомості й шукач пригод Ларрі Коннор разом зі співзасновником компанії, що розробляє підводні апарати Triton Submarines, Патріком Лахі заявили, що хочуть зануритися на субмарині на глибину приблизно 3,8 тисячі метрів, щоб побачити уламки затонулого «Титаніка».

Утім, практика свідчить, що такі подорожі є вкрай небезпечними: торік пʼятеро людей загинули через вибух підводного судна компанії OceanGate на шляху до «Титаніка».

Представник компанії Ларрі Коннора заявив, що підводний рейс мільярдера і дослідника до уламків затонулого судна відбудеться лише тоді, коли відповідний регулятор повністю сертифікує їхню субмарину.

Ларрі та Патрік планують зануритися на підводному човні Triton 4 000/2 Abyssal Explorer. Число «4 000» у назві означає глибину в метрах, на яку можна безпечно спуститися на судні.

У червні 2023 року під час подорожі до уламків «Титаніка» вибухнув батискаф «Титан», побудований компанії OceanGate. Субмарина була розрахована на занурення до 1,3 метра, що набагато менше ніж глибина, на якій лежать уламки «Титаніка».

Внаслідок інциденту загинули 61-річний виконавчий директор OceanGate Стоктон Раш, 48-річний британсько-пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його 19-річний син Сулеман, 58-річний британський бізнесмен Геміш Гардінг і колишній французький водолаз 77-річний Поль-Анрі Наржоле.

Стоктон Раш був сумнозвісним тим, що часто нехтував безпекою, а у випадку з батискафом «Титан» проігнорував кілька попереджень про можливі проблеми із судном. Влади США й Канади досі розслідують інцидент.

«Я хочу показати людям у всьому світі, що хоча океан надзвичайно потужний, він може бути чудовим, приємним і може справді змінити життя, якщо ви все зробите правильно» — Ларрі Коннор сказав у коментарі Wall Street Journal.

Індустрія приватних підводних подорожей постраждала після катастрофи «Титана», тож Ларрі та Патрік сподіваються, що їхнє успішне плавання відновить інтерес до неї.