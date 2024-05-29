«Дія» почала тестувати функцію одруження онлайн. Як долучитися

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Marc A. Sporys / Unsplash

У застосунку «Дія» запускають бета-тестування послуги, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн через відеозвʼязок.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Система запропонує вільні дати для церемонії по відеозвʼязку, але не раніше ніж за пʼять днів. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в «Дію», а фізичний документ пара може замовити доставкою «Укрпошти» чи забрати у відділенні. Федоров зазначив, що послуга буде особливо актуальною для пар на відстані, а також для військових.

Дія / Telegram

До тестування можуть долучитися дві людини — наречена та наречений, які:

повнолітні громадяни України;

мають ідентифікаційний код;

мають ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у «Дії»;

неодружені або офіційно розлучені.

Записатись на бета-тестування можна за посиланням. Хоч сервіс ще на етапі бета-тесту, шлюб зареєструють офіційно.