Російські війська обстріляли Лиман і Нікополь. Є загиблі та поранені

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Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Удень 29 травня російські війська тричі обстріляли місто Лиман на Донеччині. Попередньо, поранені щонайменше вісім людей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За даними прокуратури, росіяни вдарили по мікрорайону з житловою забудовою. Постраждалі — пʼять жінок і троє чоловіків віком від 18 до 69 років — дістали поранення та контузії, їм надали медичну допомогу.

Обстріл пошкодив три двоповерхові будинки. Зброю, з якої били росіяни, встановлюють. Прокуратура порушила справу за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Також російські війська весь день обстрілюють Нікополь на Дніпропетровщині, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Зранку під артобстріл потрапив 52-річний чоловік — він помер у лікарні. Пообіді ворожий дрон-камікадзе поцілив у швидку — загинув 54-річний водій, його дружину у важкому стані госпіталізували.