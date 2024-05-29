США підтвердили участь у Саміті миру, але не уточнили, чи буде на ньому Байден
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- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
У Білому домі підтвердили участь США у мирному саміті у Швейцарії, однак невідомо, чи прибуде на нього президент Джо Байден.
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр під час брифінгу, передає «Голос Америки».
«Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміті», — сказала вона.
На питання журналіста, чи буде присутній на саміті сам Байден, спікерка відповіла, що «не має більш конкретної інформації, якою може поділитись».
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