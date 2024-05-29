Папа Франциск перепросив за гомофобні висловлювання

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Alessandra Benedetti - Corbis / Contributor / Getty Images

Папа Римський Франциск перепросив за використання нетактовних термінів щодо геїв на закритій зустрічі з єпископами. Про це повідомляє Vatican News.

Директор пресслужби Святого престолу Маттео Бруні запевняє, що Папа ніколи не мав наміру використовувати гомофобні терміни, тож просить вибачення у тих, кого образила інформація, що зʼявилася в медіа.

Речник Ватикану повторив, що Папа Римський залишається прихильником церкви, гостинної для всіх, де «ніхто не є непотрібним, ніхто не є зайвим, де є місце для всіх».

Варто зауважити, що Папа Римський публічно просить вибачення надзвичайно рідко.