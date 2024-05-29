WP: Трамп заявив донорам, що «бомбив би Москву», якби рф вторглася до України за його президентства

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Колишній президент США та кандидат на майбутніх президентських виборах Дональд Трамп на зустрічі з донорами заявив, що бомбив би Москву за вторгнення росії до України в час його президентства.

Про це пише Washington Post із посиланням на неназваних донорів, із якими бачився Трамп.

Аналогічну заяву він зробив щодо Пекіну, якби Китай атакував Тайвань.

Також на зустрічах з донорами Трамп заявляв, що податки для них зростуть, якщо він не стане президентом. А одного разу він просив внесок у розмірі від 25 до 50 мільйонів доларів, інакше він не буде «дуже щасливий».

Крім того, за словами джерел, на зустрічі з керівниками нафтової промисловості Трамп попросив їх зібрати $1 мільярд для його кампанії. Політик переконував, що зібрання такої суми буде «угодою» для бізнесменів, бо вони зможуть заощадити багато грошей, якщо його переоберуть президентом. Зокрема Трамп пообіцяв нафтовикам скасувати екологічні норми.

Джерела також розповіли, що Трамп регулярно жартував з донорів і радників, що він не проводить більш як 10 хвилин з кимось, якщо людина не дає $10 мільйонів. Він також скаржився на те, що деякі його друзі-мільярдери не дають достатньо.

WP підкреслює, що прохання про мільйонні пожертви зʼявилися в той час, коли Трамп намагається ліквідувати грошовий розрив з Байденом і оплатити дорогі юридичні рахунки за чотирма кримінальними звинуваченнями, висунутими проти нього.