Україна підписала з Португалією безпекову угоду. Київ отримає на оборону €126 млн
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню угоду про безпекову співпрацю з премʼєр-міністром Португалії Луїсом Монтенегро. Це відбулося під час візиту до Лісабону 28 травня, повідомляє Офіс президента.
У 2024 році відповідно до угоди Португалія надасть Україні щонайменше €126 мільйонів військової підтримки, включно з матеріальними та фінансовими внесками. Наразі Лісабон уже виділив €100 млн на чеську ініціативу закупівлі боєприпасів для Сил оборони України.
Угода закріплює зобовʼязання Португалії підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року, включно з територіальним морем.
Португалія підтверджує участь у коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях із розмінування та зміцнення морської безпеки.
Окремі блоки угоди присвячені двосторонній співпраці в галузі оборонної промисловості, розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та пропагандою, а також протидії хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам.
Україна та Португалія координуватимуть і зміцнюватимуть спільні зусилля для підтримки нашої країни на її шляху до майбутнього вступу в НАТО.
- Португалія стала 12-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік. Раніше Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією та Бельгією.