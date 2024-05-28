OpenAI розпочала навчання нової моделі штучного інтелекту

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Компанія OpenAI оголосила про старт навчання нової моделі штучного інтелекту, яка замінить GPT-4. Про це повідомляє The New York Times.

Засновники стартапу із Сан-Франциско, який є однією з провідних світових компаній штучного інтелекту, заявили у своєму блозі, що ці системи виведуть компанію на новий рівень можливостей на шляху до штучного генералізованого інтелекту(AGI). Система зможе успішно виконати будь-яку інтелектуальну задачу, так само як і людина. Нова модель буде двигуном для продуктів ШІ, включаючи чат-ботів, цифрових помічників, схожих на Siri від Apple, пошукових систем і генераторів зображень.

Цифрове «навчання» моделей ШІ може тривати місяці або навіть роки. Після завершення навчання компанії зі штучним інтелектом зазвичай витрачають ще кілька місяців на тестування технології та її тонке налаштування для загального використання.

Також OpenAI сформував Комітет Правління для оцінки заходів безпеки нової моделі ШІ. Комітет надаватиме рекомендації Раді щодо рішень з безпеки для проєктів і операцій OpenAI. Про це написали на офіційному сайті OpenAI.

Першим завданням Комітету є оцінка та вдосконалення процесів і заходів безпеки OpenAI протягом наступних 90 днів. Після цього Комітет поділиться своїми рекомендаціями з повним складом Ради, а OpenAI оприлюднить оновлення щодо прийнятих рекомендацій відповідно до вимог безпеки.

У квітні британська газета Financial Times писала, що OpenAI наближається до випуску нової ШІ-моделі, яка буде здатна міркувати й планувати. Ця здатність - важливий елемент у контексті розробки ШІ, зазначала газета. Повідомлялося, що модель називатиметься GPT-5.

14 травня OpenAI представило останню версію технології, яка лежить в основі чатбота ChatGPT(GPT-4).

Авторка: Станіслава Гончарова