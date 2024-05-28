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У «Дії» відновили роботу послуг для водіїв

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Сьогодні, 28 травня, на порталі та в застосунку «Дія» знову запрацювали дві послуги для водіїв.

Про це повідомили в Telegram «Дії».

Тож українські водії знову можуть:

Сервіси для водіїв у «Дії» були недоступні з 24 травня, оскільки Головний сервісний центр МВС змінював реквізити для оплати рахунків.