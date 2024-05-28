Зеленський закликав Байдена особисто приїхати на Саміт миру

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський закликав лідера США Джо Байдена приїхати на Саміт миру особисто.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Бельгії Александером Де Кроо.

«Я вважаю, Байден потрібен Саміту миру та іншим лідерам, які дивляться на реакцію США. Його неприсутність — це буде особисто аплодувати путін, причому стоячи», — сказав Зеленський.

Президент також зауважив, що наразі очікується відповідь щодо участі Китаю та Бразилії.

«Ми відкриті для усіх, важлива думка кожного. Я сказав про великі держави, але повірте — кожен голос дуже важливий», — додав президент.

24 травня агентство Bloomberg повідомило, що Байден, ймовірно, пропустить Глобальний саміт миру з врегулювання війни в Україні, оскільки вирушить на благодійний захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.

Глобальний саміт миру

Перший Глобальний саміт миру для України пройде 15—16 червня у швейцарському місті Бюргеншток. В Офісі президента сказали, що саміт присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Швейцарія запросила на саміт понад 160 делегацій з усього світу. Держава вважає, що різні погляди на шлях до миру в Україні є життєво важливими, тож участь широкого кола країн та їхній внесок у дискусію матимуть вирішальне значення для досягнення цих цілей. Участь у саміті підтвердили близько 80 країн світу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що немає сенсу запрошувати росію на Саміт миру, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно. В Офісі президента сказали, що саміт виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть росії.