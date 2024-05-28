Загибель військових 128 бригади. Через пів року після трагедії у справі досі нема підозр

Новини

Правоохоронці ще не вручали підозри у справі про російський удар по військових 128 бригади під час нагородження у Запорізькій області.

Про це повідомив Офіс генпрокурора на запит «Главкома».

У відповіді йдеться, що наразі у цьому кримінальному провадженні проводиться комплекс слідчих та процесуальних дій, розслідування триває.

«Главком» з посиланням на матеріали судового реєстру пише, що слідчі Державного бюро розслідувань вилучили мобільний телефон та два ноутбуки у командира реактивної артилерійської батареї.

На цій техніці, як зазначає слідство, встановлено шпигунське програмне забезпечення, за допомогою якого міг статися витік інформації про місцерозташування військовослужбовців 128 бригади.

У справі також окремо допитали заступника командира розвідувальної роти з морально-психологічного забезпечення. Він був серед військових, які знали про церемонію нагородження, і перед проведенням заходу начебто мав проблеми із входом в акаунт у месенджері Signal, де публікувалися дані про нагороджених. Він також розповів, що в акаунті з його попереднім номером змінився нікнейм на «ivan75hz», хоча він його не змінював.