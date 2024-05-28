Загибель військових 128 бригади. Через пів року після трагедії у справі досі нема підозр
- Автор:
- Оля Березюк
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Правоохоронці ще не вручали підозри у справі про російський удар по військових 128 бригади під час нагородження у Запорізькій області.
Про це повідомив Офіс генпрокурора на запит «Главкома».
У відповіді йдеться, що наразі у цьому кримінальному провадженні проводиться комплекс слідчих та процесуальних дій, розслідування триває.
«Главком» з посиланням на матеріали судового реєстру пише, що слідчі Державного бюро розслідувань вилучили мобільний телефон та два ноутбуки у командира реактивної артилерійської батареї.
На цій техніці, як зазначає слідство, встановлено шпигунське програмне забезпечення, за допомогою якого міг статися витік інформації про місцерозташування військовослужбовців 128 бригади.
У справі також окремо допитали заступника командира розвідувальної роти з морально-психологічного забезпечення. Він був серед військових, які знали про церемонію нагородження, і перед проведенням заходу начебто мав проблеми із входом в акаунт у месенджері Signal, де публікувалися дані про нагороджених. Він також розповів, що в акаунті з його попереднім номером змінився нікнейм на «ivan75hz», хоча він його не змінював.
- 3 листопада в селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі росіяни вдарили «Іскандером» по бійцях 128 бригади. Це сталося під час шикування для нагородження до Дня ракетних військ та артилерії. Командира Дмитра Лисюка відсторонили від посади на час розслідування.
- 14 листопада комісія Міноборони провела розслідування трагедії зі 128 бригадою й довела, що командування справді зібрало бійців у дворі будинку на нагородження, але ігнорувало всі правила маскування. Після оголошення сигналу «ракетної небезпеки» не вжили жодних заходів безпеки.
- 128 бригада — це зʼєднання гірської піхоти Сухопутних військ. Вона перебуває в складі Оперативного командування «Захід» зі штабом у Мукачевому. Від початку війни на сході України у 2014 році військові 128 бригади зайняли позиції в Луганській області, в районі Лисичанська, Сєверодонецька та Рубіжного. 128 окрема гірсько-штурмова бригада звільняла Херсон, воювала під Бахмутом. На початку січня 2023 року бригада повернулася на Запорізький напрямок. У червні 2023 року бійці бригади звільнили села Лобкове і Пʼятихатки.