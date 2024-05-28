Уряд визначив обʼєкти, на яких не відключатимуть електроенергію. Що увійшло в перелік

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Кабінет міністрів України визначив перелік критично важливих обʼєктів України, яким забезпечуватимуть пріоритетне електропостачання.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 24 травня.

У документі визначено перелік критично важливих обʼєктів, які не повинні під час планових чи навіть аварійних відключень залишатися бодай без мінімального енергоживлення.

У перелік увійшли:

обʼєкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектора та сектора системи життєзабезпечення;

заклади охорони здоровʼя державної або комунальної форми власності;

військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (зокрема обʼєкти, що використовуються для територіальної громади в умовах воєнного стану);

підприємства оборонного комплексу України, зокрема ті, що займаються створенням, виробництвом, ремонтом та постачанням озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також підприємства залізничного транспорту;

підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни, підприємства з неперервним циклом виробництва;

електронні комунікаційні мережі:

органи державної влади (Верховна Рада, Кабінет міністрів), центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, обʼєкти ДСНС).

Переліки критично важливих обʼєктів готуються та затверджуються обласними та Київською міською держадміністраціями.

Атаки на українську енергетику

Російська федерація цієї весни відновила масовані атаки по українській енергетиці. Під час обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Серед іншого, окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Потім дві ГЕС вивели з експлуатації.