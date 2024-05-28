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Уряд визначив обʼєкти, на яких не відключатимуть електроенергію. Що увійшло в перелік

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Unsplash

Кабінет міністрів України визначив перелік критично важливих обʼєктів України, яким забезпечуватимуть пріоритетне електропостачання.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 24 травня.

У документі визначено перелік критично важливих обʼєктів, які не повинні під час планових чи навіть аварійних відключень залишатися бодай без мінімального енергоживлення.

У перелік увійшли:

Переліки критично важливих обʼєктів готуються та затверджуються обласними та Київською міською держадміністраціями.

Атаки на українську енергетику

Російська федерація цієї весни відновила масовані атаки по українській енергетиці. Під час обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Серед іншого, окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Потім дві ГЕС вивели з експлуатації.