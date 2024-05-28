У Євросоюзі обговорюють санкції проти Ізраїлю

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Reuters / «Бабель»

Міністри закордонних справ Європейського Союзу вперше взяли участь у «суттєвій» дискусії щодо санкцій проти Ізраїлю за недотримання міжнародного гуманітарного права.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірландії Мішель Мартін, передає Politico.

За його словами, на зустрічі був чіткий консенсус щодо необхідності підтримувати міжнародні гуманітарні правові інституції. Дискусія відбулася після того, як Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно припинити свій наступ на Рафах і відкрити там прикордонний пункт для надходження гуманітарної допомоги без перешкод.

«Вперше на засіданні ЄС по-справжньому я бачив серйозну дискусію щодо санкцій», — наголосив Мартін.

І додав, що на зустрічі міністрів була активна дискусія щодо тимчасових розпоряджень Міжнародного суду, адже ЄС зазвичай підтримував незалежність цього суду та належне виконання його рішень.

Міністри закордонних справ прийшли до спільної думки — скликати засідання Ради асоціації ЄС — Ізраїль, щоб європейські чиновники могли висловити серйозну стурбованість і домогтися від Ізраїлю відповіді щодо виконання наказів Суду.

Міжнародний суд ООН та Ізраїль

24 травня 2024 року Міжнародний суд ООН зобовʼязав Ізраїль припинити операцію в секторі Гази. Суд ухвалив рішення за позовом ПАР, який країна подала ще взимку цього року. Питання, чи вчиняє армія Ізраїлю геноцид у Газі, ще на стадії розгляду. ПАР у позові фактично звинуватила Ізраїль у геноциді й просила суд ООН видати наказ про припинення вогню, доки триватиме розгляд справи.

Суд у січні 2024 року зобовʼязав Ізраїль вжити низку «тимчасових заходів» для запобігання геноциду в секторі Гази, проте не постановив негайно припинити бої проти бойовиків ХАМАС. Водночас в Ізраїлі заявили, що війна проти ХАМАС триватиме стільки, скільки треба. Вона триває й досі (бої йдуть у районі міста Рафах). Накази Міжнародного суду є юридично обовʼязковими, але не мають прямих механізмів, щоб змусити країни їх виконувати.