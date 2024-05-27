«Епіцентр»: Родини всіх загиблих від удару по гіпермаркету отримають мільйон гривень компенсації

Новини

«Епіцентр» виплатить компенсації родинам жертв удару по гіпермаркету в Харкові, що стався 25 травня.

Про це повідомила пресслужба «Епіцентру».

«Родини всіх, хто загинув під час російського удару по торговельному центру, отримають по мільйону гривень. Всі витрати на поховання компанія візьме на себе. Сімʼям, де залишаються неповнолітні діти, «Епіцентр» виплачуватиме допомогу на кожну дитину в розмірі 10 тисяч гривень на місяць до досягнення 18 років. Всім постраждалим буде надане повне медичне забезпечення, компенсовані витрати на лікування та реабілітацію», — заявили в компанії.

25 травня російська авіація вдарила КАБами по Харкову, зокрема по гіпермаркету «Епіцентр». За останніми даними, там загинули 17 людей, а поранень дістали 49 людей. Серед загиблих — щонайменше двоє співробітників «Епіцентру». Ще пʼятеро людей вважаються безвісти зниклими. Також у компанії кажуть, що невідома доля чотирьох промоутерів, які працювали в торговому залі на момент удару.

У «Епіцентрі» заявили, що біля торгового центру в Харкові встановлять меморіал з квітами та свічками, де можна вшанувати памʼять загиблих.