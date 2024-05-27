Польща вирішила обмежити право вільного переміщення країною для російських дипломатів
- Автор:
- Олександра Амру
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Польща вирішила обмежити право на вільне пересування країною для російських дипломатів — «з огляду на участь росії в гібридній війні проти Євросоюзу та Польщі».
Так заявив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський на пресконференції в Брюсселі після зустрічі глав МЗС країн ЄС, передає Onet.
Як він зазначив, найближчим часом посольство росії отримає ноту з цього приводу. Обмеження стосуватимуться як самого посольства, так і консульського персоналу рф у Польщі.
Сікорський пояснив, що російські дипломати зможуть пересуватися лише в межах Мазовії, а консули — лише у воєводствах, де вони працюють. За його словами, це стосуватиметься всіх дипломатів, окрім посла.
«Інші країни вже мають такі правила, і ми сподіваємося, що й решта наслідують наш приклад», — наголосив глава МЗС Польщі.
Сікорський додав, що «Польща має докази причетності росії до саботажу всередині країни».
«Ми сподіваємося, що рф сприйме нове обмеження як дуже серйозний попереджувальний сигнал», — сказав Сікорський.
- Минулого тижня польська влада через російські диверсії вирішила посилити безпеку навколо головного транзитного вузла — аеропорту «Жешув-Ясьонка», через який постачають іноземну військову допомогу для України. Цей аеропорт обробляє до 90% західних вантажів, що прямують на фронт.
- Крім того, у Польщі минулого місяця затримали агента, який співпрацював з воєнною розвідкою рф (ГРУ) і допомагав готувати замах на президента України Володимира Зеленського.