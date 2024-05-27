Франція відправить в Україну своїх інструкторів для підготовки військових ЗСУ

Новини

В Україну прибудуть інструктори з Франції, які навчатимуть українських бійців.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив після відеозустрічі з міністром Збройних сил Франції Себастьяном Лекорню.

«Вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом», — зазначив головком.

Сирський подякував міністру за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні.