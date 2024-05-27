Росіяни вдарили по Холодногірському району Харкова. Є загиблі та поранені
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- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Російська армія обстріляла промзону Холодногірського району Харкова. Постраждало 11 людей, ще одна жінка загинула.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов і очільник ОВА Олег Синєгубов.
Також росіяни вдарили по Шевченківському району міста, приліт стався недалеко від житлових будинків. Обійшлось без постраждалих.
- Десятого травня 2024 року росіяни почали новий наступ на північ Харківської області. Вже майже два тижні тривають бої, зокрема — у північній частині прикордонного міста Вовчанськ. З того часу росіяни активно обстрілюють Харків і область з різних видів озброєння. У квітні мерія повідомляла, що атаки зруйнували майже всю критичну інфраструктуру міста. За даними ОВА, з початку 2024 року росіяни здійснили 1,7 тисячі обстрілів Харкова, 230 із них — ракетні удари.