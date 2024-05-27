В секторі Гази сталася стрілянина між військовими Ізраїлю та Єгипту. Це відбулося після авіаудару по табору палестинців

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В секторі Гази поблизу прикордонного переходу «Рафах» 27 травня сталася стрілянина між ізраїльськими та єгипетськими військовими. За даними медіа, загинув один єгипетський військовий, ще кілька дістали поранень.

Про це пише The Time of Israel.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розслідує інцидент і офіційно каже, що підтримує звʼязок з Єгиптом. Каїр на інцидент поки не реагував. Видання Ynet тим часом пише, посилаючись на неназвані ізраїльські військові джерела, що вогонь першими відкрили єгипетські військові.

Стрілянина сталася після ізраїльського нічного авіаудару по району Тель-Аль-Султан, що на заході міста Рафах. Там тисячі палестинців знайшли притулок у наметовому містечку. Від удару загинули щонайменше 46 людей, десятки поранених, заявили в органах охорони здоровʼя, підконтрольних палестинському угрупованню ХАМАС, яке веде війну з Ізраїлем.

Удар по табору спричинив пожежу в наметовому містечку. Точну кількість жертв достеменно підтвердити поки неможливо. Агентство ООН у справах палестинських біженців описує ситуацію на місці як «пекло на Землі».

ЦАХАЛ заявив, що ліквідував у Рафаху двох командирів ХАМАС і знає про пожежу та жертви в таборі палестинців. Армія наразі розслідує інцидент. ЦАХАЛ стверджує, що не очікував, що удар по Рафаху завдасть шкоди мирним жителям, і нібито вжив заходів, щоб уникнути трагедії.

Удар був нанесений на основі «інформації розвідки про присутність терористів у цьому районі», — йдеться в заяві армії. Там додали, що перед ударом було повітряне спостереження, а сам удар було завдано високоточними боєприпасами.

Ізраїль гостро розкритикували світові лідери.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган обіцяє притягнути «варвара», ізраїльського премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньягу, до відповідальності. Президент Франції Емманюель Макрон «обурений» ударом, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель засудив дії Ізраїлю і повторив свою вимогу припинити військові дії відповідно до наказу Міжнародного суду.