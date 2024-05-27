ЄС ввів санкції проти Медведчука і пропагандистського ресурсу Voice of Europe

Новини

Getty Images / «Бабель»

Європейський Союз запровадив санкції проти колишнього українського нардепа від ОПзЖ Віктора Медведчука, а також проросійського бізнесмена Артема Марчевського. Про це йдеться на сайті Євроради.

Міністерство закордонних справ Чехії зазначило, що за їхньою пропозицією Євросоюз вирішив внести до санкційного списку три організації, які працюють на Кремль.

До переліку потрапив «Голос Європи» (Voice of Europe) — пропагандистський ресурс, що використовується росією, зокрема, для впливу на вибори до Європарламенту. А також проросійський пропагандист, ексгенпродюсер телеканалу «112 Україна» Артем Марчевський.

Відтак усі обмеження, які Чехія вже застосувала до юридичних осіб, тепер поширюються на всі 27 країн-членів ЄС. Для Медведчука і Марчевського це означає заборону на вʼїзд і транзит через усі країни-члени ЄС.