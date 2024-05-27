Зʼявився текст безпекової угоди між Україною та Іспанією. Що вона передбачає

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Пресслужба Офісу президента України

Україна та Іспанія підписали безпекову угоду терміном на десять років. Країни зміцнюватимуть співробітництво у сфері безпеки, виконуючи двосторонні довгострокові зобовʼязання, зазначені в угоді.

Іспанія допомагатиме Україні захищатися від російської агресії та стримувати її в майбутньому, підтримуватиме економічну стабільність, відбудову, стійкість і програму реформ в Україні, а також сприятиме інтеграції України в євроатлантичну спільноту, зокрема в ЄС і НАТО.

Сфера безпеки й оборони

У 2024 році Іспанія надасть €1 мільярд військової допомоги та зробить внесок у фінансування ЄС через Європейський фонд миру, який пообіцяв надати додаткові €5 мільярдів на період 2024–2027 років через Фонд допомоги Україні.

Іспанія надаватиме військову та цивільну допомогу, щоб Україна могла захистити свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність від агресії з боку росії. Україна зобовʼязується використовувати іспанську зброю відповідно до Статуту ООН та зобов’язань обох сторін безпекової угоди.

Мадрид підтримуватиме зміцнення інституційної спроможності безпекових та оборонних інституцій України, консультуватиме щодо управління та політики оборони.

Іспанія підтримує Ініціативу майбутніх Сил оборони України та приєдналася до кількох коаліцій, таких як «Інтегрована протиповітряна і протиракетна оборона», «Артилерія», «Бронетехніка», «Морська безпека», «Інформаційні технології» та «Розмінування».

Україна та Іспанія проводитимуть щорічний діалог на високому рівні з питань політики стратегічної оборони та безпеки для розвитку оборонної промисловості й допомоги та інших ключових сфер.

Президент України Володимир Зеленський і премʼєр Іспанії Педро Санчес. Пресслужба Офісу президента України

Дві країни також розширять поточне двостороннє співробітництво для посилення стійкості проти ядерних, біологічних і хімічних загроз, а ще співпрацюватимуть у сфері стратегічної комунікації та боротьби з російським і будь-яким іншим маніпулюванням інформацією. Іспанія та Україна обмінюватимуться досвідом, протидіятимуть міжнародному тероризму тощо.

У 2024 році Міністерство внутрішніх справ Іспанії передасть Україні технологічні матеріали і транспортні засоби, щоб Україна мала більші спроможності в боротьбі з організованою злочинністю й торгівлею людьми та зброєю.

Україна та Іспанія націлені на тісне оборонно-промислове партнерство. Вони працюватимуть над усуненням обмежень у ланцюгах постачань військових матеріалів, визначатимуть джерела фінансування, необхідні для розвитку оборонно-промислової бази України. Це може включати іспанські інвестиції та фіндопомогу і під час війни, і під час повоєнного відновлення. Іспанія підтримуватиме зусилля України щодо інтеграції її оборонної промисловості до систем оборони та безпеки НАТО і ЄС.

Гуманітарна допомога, реформи, відновлення

Іспанія буде надавати гуманітарну допомогу стільки, скільки буде потрібно для захисту найбільш вразливих груп населення та боротьби з гендерно зумовленим насильством, охорони здоров’я, продовольчої безпеки та харчування, освіти. До 2030 року Іспанія збільшить гуманітарний бюджет, що виділяється Україні.

Іспанія і надалі допомагатиме понад 200 тисячам тимчасово переміщених громадян України, які наразі проживають в Іспанії та отримали тимчасовий захист.

Мадрид також пообіцяв виділити понад €250 мільйонів на глобальну продовольчу безпеку, просувати й підтримувати такі ініціатив, як Іспанський план протидії продовольчій незахищеності, «Шляхи солідарності» ЄС — Україна, Гуманітарна програма «Зерно з України».

Іспанія співпрацюватиме з Україною для реалізації реформ, інтеграції останньої до ЄС і НАТО. Також Іспанія підтримує вступ України до ЄС.

Іспанія зобовʼязується брати активну участь у відновленні та відбудові України. Наразі Іспанія виділила понад €400 мільйонів у вигляді кредитів і грантів на соціальну та економічну стійкість і відбудову України. Обидві країни започаткують спільні освітні та навчальні програми для фахівців, щоб вони обмінювалися знаннями й найкращими практиками.

Тим часом Україна розглядає Іспанію та іспанські компанії як основних партнерів у відновленні, зокрема в інфраструктурі, інженерії, будівництві, енергетиці, транспорті, капітальних товарах, охороні здоровʼя та цифровому секторі.

Іспанія та Україна шукатимуть шляхів співпраці в галузі технології автоматичної зміни ширини колії, тим самим покращуючи сполучення України з рештою Європи.

Відновлення справедливості

Учасники угоди працюватимуть над досягненням справедливого й тривалого миру, який відповідатиме міжнародному праву та принципам і цілям Статуту ООН, а також ґрунтуватиметься на принципах Української формули миру. Іспанія підтримує формулу миру України.

Обидві країни виступають за посилення санкцій проти росії, протидію їхньому обходу та уникнення небажаних наслідків.

Україна та Іспанія визнають необхідність створення компенсаційного механізму для відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих агресією росії.

Співпраця в разі майбутнього нападу росії

Якщо росія в майбутньому знову нападе на Україну, учасники угоди протягом 24 годин проведуть консультації на двосторонній основі. Іспанія зобовʼязується надати швидку та сталу безпекову, економічну допомогу та наявну військову техніку, шукатиме згоди в ЄС щодо накладення економічних та інших санкцій на росію.

Безпекова угода між Іспанією та Україною набула чинності 27 травня 2024 року.