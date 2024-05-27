В Україні вперше запустили 5G — поки що в тестовому режимі
- Автор:
- Оля Березюк
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Mario Caruso / Unsplash
В Україні вперше в тестовому режимі запустили пʼяте покоління мобільних мереж — 5G. Це зробив мобільний оператор Vodafone.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Інноваційний центр «Промприлад» в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку. Все працює», — зазначив він.
Федоров наголосив, що зараз 5G працює в понад 90 країнах світу, а ЄС планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.
- Восени 2020 року уряд затвердив План розвитку 5G в Україні. Оголосити тендер на частоти планували у жовтні 2021 року, але згодом дату перенесли на рік.
- Повноцінний запуск 5G в Україні мав би відбутися у 2022 році, проте повномасштабне вторгнення росії завадило цьому.
- Головною відмінністю 5G від 4G є швидкість роботи — якщо для бездротового інтернету четвертого покоління максимальна швидкість передачі даних досягає 10 Мбіт за секунду, то для пʼятого ця швидкість зростає мінімум до 100 Мбіт за секунду.