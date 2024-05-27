Bloomberg: У ЄС думають над іще одним самітом щодо війни в Україні, але за участі росії

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Thierry Monasse / Contributor

У Європейському Союзі думають над організацією мирної конференції щодо війни в Україні за участі росії. Це може відбутися восени в Саудівській Аравії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Міністри закордонних справ ЄС збираються обговорити, як досягти «гідного результату» мирного саміту, який скликає Україна у Швейцарії на 15—16 червня, і «зберегти обличчя».

Утім, публічно посадовці Євросоюзу кажуть, що путін не показав наміру серйозно вести переговори на будь-яких розумних умовах.

Президент України Володимир Зеленський закликав доєднатися до Глобального саміту миру президента США Джо Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіна. Однак Байден планує пропустити зустріч лідерів — збиратиме гроші на президентську кампанію в Каліфорнії.

Тим часом Китай та Бразилія намагаються протиставити щось українському мирному саміту. Вони хочуть такої міжнародної конференції, яку визнає і росія.

«Китай і Бразилія підтримують міжнародну мирну конференцію, проведену в належний час, визнану як росією, так і Україною, з рівноправною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням усіх мирних планів», — таку спільну заяву опублікували країни. Вона повторює позицію, на якій уже давно наполягає лідер Китаю Сі Цзіньпін.

До того ж Бразилія та Індія висувають ідею відправити більше молодших посадовців на Глобальний саміт миру. Від Китаю може бути присутнім на зустрічі старший державний службовець. Раніше президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що не поїде на Саміт миру, оскільки вважає що «немає сенсу брати участь у саміті, в якому не беруть участі обидві сторони конфлікту».

Глобальний саміт миру

Перший Глобальний саміт миру для України пройде 15—16 червня у швейцарському місті Бюргеншток. В Офісі президента сказали, що саміт присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Швейцарія запросила на саміт понад 160 делегацій з усього світу. Держава вважає, що різні погляди на шлях до миру в Україні є життєво важливими, тож участь широкого кола країн та їхній внесок у дискусію матимуть вирішальне значення для досягнення цих цілей. Участь у саміті підтвердили близько 80 країн світу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що немає сенсу запрошувати росію на Саміт миру, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно. В Офісі президента сказали, що саміт виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть росії.