Франція скасовує надзвичайний стан у Новій Каледонії після заворушень

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Президент Франції Емманюель Макрон скасував надзвичайний стан у французькій тихоокеанській території Нова Каледонія, щоб розпочати політичний діалог після заворушень та процес деескалації.

Про це йдеться у заяві Офісу президента Франції, передає AP.

Надзвичайний стан у Новій Каледонії завершиться 27 травня о 20:00 за Парижем, що означає, що в Новій Каледонії його офіційно скасують у 05:00 28 травня. Водночас Франція направить на острови ще 480 жандармів, збільшивши кількість французьких Сил безпеки на тихоокеанській території приблизно до 3 500 людей.

Мета такого рішення — дозволити зустрічі основної політичної коаліції за незалежність FLNKS, а також дозволити посадовцям та іншим місцевим лідерам прийти до мітингувальників і закликати їх зняти барикади.

Емманюель Макрон неодноразово наполягав, щоб у Новій Каледонії зняли барикади. У конфлікті є дві сторони — корінні канаки, які хочуть незалежності, і профранцузькі місцеві лідери, які цього не хочуть.

У своїй заяві французький президент наголосив, що зняття барикад — це «необхідна умова для початку конкретних і серйозних переговорів».

Париж 15 травня запровадив надзвичайний стан щонайменше на 12 днів у Новій Каледонії, щоб посилити повноваження поліції. Це відбулося на тлі масових заворушень на островах, які спричинив французький законопроєкт про дозвіл французам, котрі прожили в Новій Каледонії 10 років, голосувати на місцевих виборах. Через сутички загинули семеро людей.